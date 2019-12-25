В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час

По мнению депутата, у женщины должно оставаться больше времени на семью.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин на час. Об этом он рассказал в интервью "ТАСС".

По мнению депутата, у женщины должно оставаться больше времени на семью. Антропенко подчеркнул, что сейчас каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, но родителям трудно из-за работы сопровождать туда детей. Депутат отметил, что закон также должен распространяться на женщин, у которых нет семьи и детей. Он отметил, что женщине требуется намного больше времени, чем мужчине, чтобы собраться на работу.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами.

Фото: Piter.tv