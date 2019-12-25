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В Госдуме объяснили необходимость функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами
Сегодня, 13:03
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В Госдуме объяснили необходимость функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами

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По словам депутата, такая необходимость объясняется ростом преступлений, совершаемых иностранными гражданами в РФ.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков объяснил необходимость функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, такая необходимость объясняется ростом преступлений, совершаемых иностранными гражданами в России. Он подчеркнул, что в январе 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3%.

Даванков отметил, что отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси. Кроме того, вице-спикер напомнил о резонансных уголовных делах, обвиняемыми по которым были иностранцы.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву могут вернуться снегопады.

Фото: Piter.tv

Теги: владислав даванков, госдума россии, мигранты, такси
Категории: Лента новостей, Новости России,

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