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Синоптик рассказал, когда в Москву могут вернуться снегопады
Сегодня, 10:50
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Синоптик рассказал, когда в Москву могут вернуться снегопады

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По его словам, на это может повлиять ныряющий циклон.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву могут вернуться снегопады. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, теплая погода к концу месяца может смениться очередным похолоданием. Тишковец подчеркнул, что на это может повлиять ныряющий циклон. Он добавил, что следующая неделя побалует жителей столицы аномально высокими для апреля температурами. К выходным температура воздуха поднимется до +7 градусов. Со следующей недели показатель может подняться до +22 градусов максимум.

Ранее агроном Воробьев оценил угрозу жилым домам от разрушительного сорняка.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, москва, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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