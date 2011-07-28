Синоптик рассказал, когда в Москву могут вернуться снегопады

По его словам, на это может повлиять ныряющий циклон.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву могут вернуться снегопады. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, теплая погода к концу месяца может смениться очередным похолоданием. Тишковец подчеркнул, что на это может повлиять ныряющий циклон. Он добавил, что следующая неделя побалует жителей столицы аномально высокими для апреля температурами. К выходным температура воздуха поднимется до +7 градусов. Со следующей недели показатель может подняться до +22 градусов максимум.

Ранее агроном Воробьев оценил угрозу жилым домам от разрушительного сорняка.

Фото: Piter.tv