Агроном Воробьев оценил угрозу жилым домам от разрушительного сорняка

По словам эксперта, деревья и крупные кустарники не стоит сажать возле домов.

Агроном Михаил Воробьев оценил угрозу жилым домам от разрушительного сорняка. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость о растении, способном разрушать фундаменты домов мощной корневой системой. По его словам, деревья и крупные кустарники не стоит сажать возле домов. Также Воробьев отметил, что сорняки не растут на тех газонах, которые часто косят, поскольку они не выдерживают постоянного скашивания.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу товаров, помогающих "обойти" закон.

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