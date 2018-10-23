В Госдуме предложили разрешить покупать машину на средства маткапитала

Но машина обязательно должна быть отечественной и не дороже миллиона рублей.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его коллеги предложили использовать средства материнского капитала для покупки автомобиля. Информацию опубликовали на сайте Государственной Думы.

В законопроекте прописано, что автомобиль можно купить как за наличные средства, так и в кредит. Машина должна быть новой и от отечественного производителя. Что касается цены, то не дороже миллиона рублей, что касается мощности, то не больше 125,08 лошадиных сил. Сам автомобиль должен иметь не менее трех пассажирских мест.

Мы не только российские семьи поддержим, но и наш автопром, – прокомментировал законопроект Сергей Миронов

Ранее стал известен размер материнского капитала в 2020 году.