В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Пилотный проект предлагается запустить на Дальнем Востоке.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом пишут РИА Новости.

Власов считает, что сейчас у большинства школьников и студентов очень высокая нагрузка. Практически все экзамены заканчиваются к началу июля, поэтому времени на отдых остается всего два месяца. Продление каникул до октября позволит молодежи работать летом, а также отправиться на море в сентябре. Последний фактор может позитивно сказаться на развитии внутреннего туризма в России. Родители вместе с детьми смогут отправиться на южные курорты страны в начале осени.

Пилотный проект предлагается запустить в Хабаровском и Приморском краях. Тема продления летних каникул обсуждалась с молодежью и нашла поддержку с их стороны.

Ранее мы писали, что бизнесмен Джек Ма спрогнозировал переход на 12-часовую рабочую неделю.

Фото: pixabay.com