В Госдуме предложили ограничить дорожные работы в период праздников

По мнению автора инициативы, это сократит количество пробок.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ограничить ремонтные работы на дорогах в период праздников. Об этом пишут РИА Новости.

Автор инициативы считает, что это сократит количество пробок. Например, в период майских праздников многие уезжают из города. При этом дорожные работы не прекращаются, что приводит к огромному количеству заторов на дорогах. Сотни людей вынужденны стоять на одной или даже нескольких полосах движения из-за рабочих и их техники.

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Видео: YouTube / Eltehstroy, Andrey Soshnikov