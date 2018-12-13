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Alena_Zinovieva
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В Госдуме предложили ограничить дорожные работы в период праздников

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По мнению автора инициативы, это сократит количество пробок.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ограничить ремонтные работы на дорогах в период праздников. Об этом пишут РИА Новости.

Автор инициативы считает, что это сократит количество пробок. Например, в период майских праздников многие уезжают из города. При этом дорожные работы не прекращаются, что приводит к огромному количеству заторов на дорогах. Сотни людей вынужденны стоять на одной или даже нескольких полосах движения из-за рабочих и их техники.

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Видео: YouTube / Eltehstroy, Andrey Soshnikov

Теги: василий власов, госдума, дорожные работы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество,

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