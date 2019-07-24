Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили принести извинения за антироссийскую риторику. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-24".
Володин утверждает, что обвинения в агрессии и оккупации наносят оскорбления жителям России.
Если публично нахамили, так публично надо и отвечать.
Вячеслав Володин
Также ранее в Госдуме предложили ввести санкции в отношении Грузии после обострения отношений Москвы и Тбилиси из-за высказываний грузинских лидеров. Путин не поддержал предложение "из-за уважения к грузинскому народу".
Ранее Нацбанк Грузии сообщил о негативном влиянии оттока туристов на экономику страны.
Видео: YouTube/ Дума ТВ
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