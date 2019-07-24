Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Володин утверждает, что обвинения в агрессии и оккупации наносят оскорбления жителям России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили принести извинения за антироссийскую риторику. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-24".

Володин утверждает, что обвинения в агрессии и оккупации наносят оскорбления жителям России.

Если публично нахамили, так публично надо и отвечать. Вячеслав Володин

Также ранее в Госдуме предложили ввести санкции в отношении Грузии после обострения отношений Москвы и Тбилиси из-за высказываний грузинских лидеров. Путин не поддержал предложение "из-за уважения к грузинскому народу".

Ранее Нацбанк Грузии сообщил о негативном влиянии оттока туристов на экономику страны.

Видео: YouTube/ Дума ТВ