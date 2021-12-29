В Госдуме назвали срок принятия решения по криптовалютам

Центробанк до 1 марта будет собирать предложения по своему докладу.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил во время конференции РБК-Крипто "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить", что в течение полугода будет вынесено решение по запрету и регулированию криптовалют в России.

Он подчеркнул, что четкая позиция будет сформирована после сбора всех мнений. В будущем она, по словам депутата, найдет отражение в законе.

Отметим, что Центробанк России до 1 марта 2022 года будет собирать предложения по докладу.

Ранее Банк России предложил запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

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