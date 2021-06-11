В Госдепе рассчитывают, что посол США Салливан скоро вернется в Россию

Произойти это может в ближайшие недели.

Официальный представитель Госдепа Нед Прйс заявил, что в ближайшие недели в Москву может вернуться посол США в России Джон Салливан.

Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, он активно контактирует с представителями Белого дома и Госдепартамента. И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели, — сказал Нед Прйс.

По его словам, несколько недель назад Салливан приехал в США, чтобы проконсультироваться с членами новой администрации, а не потому что его заставили уехать.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Уже определено и место встречи.

Видео: U.S. Department of State