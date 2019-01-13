В Горелово заработал новый детский сад

Объект рассчитан на 140 детей.

Во вторник, 27 июня, ввели в эксплуатацию детский сад на Красносельском шоссе, 46, корпус 6, строение 1 в Горелово. Об этом сообщили в Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Общая площадь учреждения 3,8 тыс. "квадратов". Объект рассчитан на 140 детей. В нем обустроили шесть групп, бассейн и другие помещения, оборудовали спортивную и прогулочные площадки с теневыми навесами.

Строительство велось в рамках адресном инвестиционной программы за счет средств бюджета Петербурга.

Ранее на Piter.TV: в трех районах Петербурга построят две школы и детский сад.

Фото: Госстройнадзор Петербурга