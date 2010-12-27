В Горелово задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

В поселке Горелово правоохранительные органы задержали гражданина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Задержание состоялось у дома 124 по улице Коммунаров. Ранее 21-летний гражданин Чувашской республики был объявлен в федеральный розыск. Правоохранительные органы избрали меру пресечения обвиняемому – заключение под стражу.
Мужчина будет осужден по 119-ой статье УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью)
Ранее Piter.TV сообщал, что дворник из Петербурга сознался в убийстве 26-летней давности.
Фото: pixabay
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