В Горелово в аварии пострадали трое человек

В среду вечером, 15 июня, в аварии пострадали три человека. ДТП произошло в Горелово, передают очевидцы в социальных сетях.
По их словам, внедорожник столкнулся с фургоном на Заречной улице. У автомобилей сильные повреждения капотов. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Очевидцы добавили, что двое сидели в фургоне, ещё один — во внедорожнике. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.
Ранее под Петербургом на трассе "Нева" в аварии пострадали звездные продюсеры. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Фото: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
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