В Горелово в аварии пострадали трое человек

По их словам, внедорожник столкнулся с фургоном на Заречной улице.

В среду вечером, 15 июня, в аварии пострадали три человека. ДТП произошло в Горелово, передают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, внедорожник столкнулся с фургоном на Заречной улице. У автомобилей сильные повреждения капотов. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Очевидцы добавили, что двое сидели в фургоне, ещё один — во внедорожнике. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Ранее под Петербургом на трассе "Нева" в аварии пострадали звездные продюсеры. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Фото: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село