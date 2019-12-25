Под Петербургом на трассе "Нева" в аварии пострадали звездные продюсеры

Обоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Сегодня утром на трассе "Нева" Москва-Петербург в аварии пострадали Илья Ивлев и Алина Зиннатуллина, генеральный директор и продюсер компании Insight People, занимающейся продвижением блогеров. Они ехали на ПМЭФ. Об этом 15 июня сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Авария произошла через 1,5 км после первого пункта оплаты на выезде из города. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Зиннатуллина находится на отделении неврологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Ивлев — в хирургической реанимации.

Добавим, что резидентами Insight People являются Анна Хилькевич, Карина Кросс, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, Арина Данилова и многие другие актёры и музыканты.

Ранее стали известны подробности жестокого избиения школьницы в Свердловской области. Мать пострадавшей была в полиции, написала заявление.

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области