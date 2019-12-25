Два человека пострадали в утреннем ДТП на трассе М-11

Пострадавшим помогали другие водители.

На трассе М-11, которая соединяет Москву и Петербург, утром 15 июня произошло ДТП. В машине зажало мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 4 утра. Точное местоположение не сообщается. По официальной информации, водитель иномарки не справился с управлением, врезался в барьерное ограждение и оказался в кювете. Пассажирка получила травму ноги. Водителя авто извлекли медики и бойцы ОМОН "Бастион". Пострадавшего госпитализировали.

Отмечается, что помощь оказывали и другие наравнодушные водители. Их поблагодарили за помощь.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО