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В Горелово мужчина избил лопатой приятеля
Сегодня, 10:56
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В Горелово мужчина избил лопатой приятеля

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Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу № 26.

Накануне, 3 января, в Красносельском районе Петербурга нетрезвый мужчина накинулся с лопатой на знакомого, чтобы защитить приятеля. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в Горелово, пьяный 39-летний мужчина пытался задушить 51-летнего знакомого. На помощь пришел 31-летний петербуржец, который ударил нападавшего по голове лопатой. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу № 26.

Остальных двух участников задержали, возбудили уголовное дело. 

Ранее на проспекте Большевиков мужчину подстрелил сосед. Нетрезвый пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу с огнестрельным ранением паха и левой кисти.

Фото: Piter.tv

Теги: горелово, лопата, приятель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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