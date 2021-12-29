На проспекте Большевиков мужчину подстрелил сосед

Стрелком оказался 41-летний петербуржец.

В понедельник, 3 января, в Невском районе Петербурга мужчину подстрелил сосед из пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.tv.

Нетрезвый пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу с огнестрельным ранением паха и левой кисти. Стрелком оказался 41-летний петербуржец, которого уже задержали. Сообщается, что ранее он был судим за мошенничество.

Ранее пассажир упал на рельсы на станции "Технологический институт". Спасатели и сотрудники метрополитена подняли пострадавшего и вынесли из вестибюля на носилках.

Фото: Piter.tv