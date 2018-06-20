В Гончаровском сельском поселении прошел фестиваль "Весенние голоса – 2019"

Целью мероприятия является сохранение и распространение русских народных песенных традиций, как основы сохранения культурного наследия.

В Гончаровском сельском поселении состоялся ежегодный районный фестиваль-конкурс русской народной песни "Весенние голоса – 2019". Цель мероприятия - сохранение и распространение русских народных песенных традиций, как основы сохранения культурного наследия.

На сцене Дома культуры п. Гончарово выступили солисты и творческие коллективы из 13 учреждений культуры Выборгского района. Исполнители соревновались в трех номинациях: "Соло", "Малые формы", "Хоры и ансамбли".

По итогам мероприятия определены победители и призеры.

В номинации "Соло":

I место – Нина Дарий (МБУК "Единого культурно-досугового центра г. Приморск", Дом культуры г. Приморск);

II место – Светлана Ковырзина (МБУК СКСИЦ "Виктория", Селезневский дом культуры);

III место – Людмила Леонтьева (ДК ОАО "Птицефабрика Ударник", п. Победа).

В номинации "Малые формы":

I место – дуэт Ларисы Безменовой и Надежды Лисецкой (МБУК "Единый культурно-досуговый центр г. Приморск", Дом культуры п. Ермилово);

II место - дуэт Нины Рябининой и Ольги Карижской (МБУК "Единый культурно-досуговый центр г. Приморск", Дом культуры г. Приморск);

III место – дуэт Светланы Ковырзиной и Антонины Оськиной (МБУК "Селезневский культурно-спортивно-информационный центр "Виктория", Селезневский дом культуры).

В номинации "Хоры и Ансамбли":

I место - вокальный ансамбль "Надежда", руководитель Ирина Корнилова (МБУК "Красносельский культурно-спортивный центр "Салют", п. Красносельское);

II место - ансамбль русской песни "Русская душа", руководитель Василий Богатиков (МБУК "Единый культурно-досуговый центр г. Приморск", Дом культуры п. Ермилово);

III место - ансамбль русской песни "Радуга", руководитель Антонина Оськина (МБУК "Селезневский культурно-спортивно-информационный центр "Виктория", Селезневский дом культуры).

Организаторы: администрация МО "Гончаровское сельское поселение" при поддержке комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МБУК "Гончаровский культурно-информационный центр "Гармония".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО