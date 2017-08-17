В Голландской деревне Йелсум уложили поющий асфальт

Жители деревни Йелсум попросили местных властей избавить водителей от шума фортепиано на проезжей части.

Жители голландской деревни Йелсум попросили местную власть демонтировать участок "поющей дороги". Как сообщают местные водители, звуки от трассы - настоящая психологическая пытка.



Власти откликнулись на просьбу жителей и установили дорогу за более шести миллионов рублей. На проезжей части нанесены специальные метки, которые означали, что необходимо соблюдать скоростной режим. В случае, если автомобиль проезжал со скоростью 60 километров в час, дорога начинала "играть" гимн провинции Фрисландии, в которую входит деревня.

Однако в первый же день "пробы" новой дороги что-то пошло не так. Когда по дороге одновременно проезжали несколько автомобилей, звучало все и сразу, что действовало на нервы водителей. После личной встречи чиновников с жителями покрытие демонтировали и участок снова стал обычной дорогой.

Видео: YouTube - Johan Zijlman