В Голландской деревне Йелсум уложили поющий асфальт

Жители голландской деревни Йелсум попросили местную власть демонтировать участок "поющей дороги". Как сообщают местные водители, звуки от трассы - настоящая психологическая пытка.
Власти откликнулись на просьбу жителей и установили дорогу за более шести миллионов рублей. На проезжей части нанесены специальные метки, которые означали, что необходимо соблюдать скоростной режим. В случае, если автомобиль проезжал со скоростью 60 километров в час, дорога начинала "играть" гимн провинции Фрисландии, в которую входит деревня.
Однако в первый же день "пробы" новой дороги что-то пошло не так. Когда по дороге одновременно проезжали несколько автомобилей, звучало все и сразу, что действовало на нервы водителей. После личной встречи чиновников с жителями покрытие демонтировали и участок снова стал обычной дорогой.
Видео: YouTube - Johan Zijlman