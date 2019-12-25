В Германии не исключили роста цен на газ в Европе

Произойти это может из-за холодной зимы.

Глава немецкой компании Wintershall Марио Мерен ожидает, что в Европе цены на газ могут вырасти в случае холодной зимыю

Согласно нашим данным, на рынке не было нехватки газа... И, конечно, есть еще СПГ, который тоже можно получить… В целом, я не думаю, что у нас будет проблема с физической нехваткой газа в Северо-Западной Европе. Марио Мерен, глава немецкой компании Wintershall

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что к концу 2021 года цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель на мировом рынке.

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