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В Германии Россию назвали виновницей притока беженцев в Европу

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Мнением поделился кандидат на пост лидера правящей партии Германии "Христианско-демократический союз".

В Германии Россию назвали виновницей притока беженцев в Европу. Мнением поделился кандидат на пост лидера правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц во время интервью газете Bild.

По его словам, российские войска в Сирии бомбят больницы, школы, детские сады и дома престарелых. Он считает, что именно РФ виновата в варварских военных действиях на территории арабской страны.

Ранее в Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным. Сопредседатель германо-российского форума Рональд Пофалла напомнил, что германо-российские отношения переживают один из самых серьезных кризисов. По факту, "разрушение всех мостов" сделает положение только хуже. Пофалла подчеркнул, что так власти накажут людей.

Видео: Youtube/BILD

Теги: беженцы, германия, сирия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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