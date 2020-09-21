Мнением поделился кандидат на пост лидера правящей партии Германии "Христианско-демократический союз".

В Германии Россию назвали виновницей притока беженцев в Европу. Мнением поделился кандидат на пост лидера правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц во время интервью газете Bild.

По его словам, российские войска в Сирии бомбят больницы, школы, детские сады и дома престарелых. Он считает, что именно РФ виновата в варварских военных действиях на территории арабской страны.

Ранее в Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным. Сопредседатель германо-российского форума Рональд Пофалла напомнил, что германо-российские отношения переживают один из самых серьезных кризисов. По факту, "разрушение всех мостов" сделает положение только хуже. Пофалла подчеркнул, что так власти накажут людей.

Видео: Youtube/BILD