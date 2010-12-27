В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра

В ведомстве пояснили, в чем кроется основная проблема.

В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой. Первый заместитель руководителя Александр Буксман раскритиковал данную инициативу Минздрава. Чиновник надеется, что его коллеги исправят свои недочеты. Об этом сообщили "РИА Новости".

По словам спикера, основная проблема кроется в том, что медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные. Из-за этого профильные ведомства не получают важные сведения о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. Зачастую такие граждане пользуются "лазейкой" и получают водительские удостоверения.

Мы об этом информировали ... и Минздрав, и МВД, и правительство Российской Федерации объяснил спикер

Чиновник добавил, что надеется, что проблему получится решить комплексно раз и навсегда.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назвал чушью повышение цен на справку из наркодиспансера для водителей.

Фото: Piter.tv

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