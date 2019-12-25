В Гатчинском районе завершается дорожный ремонт

Качество работ проверит "Ленавтодор".

ГКУ " Ленавтодор" проводит масштабные работы на проезжих частях в Гатчинском районе в рамках проекта " Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Дорожники уже готовы сдать работу на участках "Мины – Новинка" вблизи Орлино и "Сиверская – Дружная Горка – Куровицы" у деревни Ижора. Сейчас там положили двухслойный асфальт, установили новые остановочные павильоны.

По завершении работ, новый асфальт оценит специальная лаборатория.

Ранее мы рассказали о том, что на развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют еще два съезда.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области