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В Гатчинском районе поезд насмерть сбил лося
Сегодня, 15:40
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nastya960

В Гатчинском районе поезд насмерть сбил лося

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Инцидент не повлиял на движение поездов.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства гибели лося на перегоне Кикерено-Елизаветино в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

В среду, 4 ноября, в 02:35 в полицию обратился диспетчер железной дороги. Он рассказал, что на перегоне Кикерено-Елизаветино был обнаружен погибший лось. По предварительной информации, он погиб из-за столкновения с поездом.

Инцидент не повлиял на движение поездов.

Ранее водителя оштрафовали на 80 тысяч рублей за сбитого лося в Ленобласти.

Фото: pixabay

Теги: лось, поезд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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