В Гатчинском районе поезд насмерть сбил лося

Инцидент не повлиял на движение поездов.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства гибели лося на перегоне Кикерено-Елизаветино в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

В среду, 4 ноября, в 02:35 в полицию обратился диспетчер железной дороги. Он рассказал, что на перегоне Кикерено-Елизаветино был обнаружен погибший лось. По предварительной информации, он погиб из-за столкновения с поездом.

Инцидент не повлиял на движение поездов.

Ранее водителя оштрафовали на 80 тысяч рублей за сбитого лося в Ленобласти.

Фото: pixabay