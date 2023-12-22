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В Гатчинском районе годовалого ребенка госпитализировали с утоплением
Сегодня, 11:18
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В Гатчинском районе годовалого ребенка госпитализировали с утоплением

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Семья полная, многодетная, на учете в ОДН не состоит.

19 января в УМВД России по Гатчинскому району поступил звонок из ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница" с информацией о том, что к ним госпитализировали годовалого ребенка в тяжелом состоянии, с утоплением. Об этом стало известно Piter.TV.

Мать мальчика пошла купать его в ванную, где посадила на детский стул и включила воду. После женщина вышла из комнаты на 3-5 минут, а когда вернулась, обнаружила, что ребенок лежит головой в воде. Она начала оказывать сыну первую помощь и вызвала скорую.

Семья полная, многодетная, на учете в ОДН не состоит. Правоохранители по данному факту проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: петербургского врача оправдали по делу о гибели двухлетнего пациента с аппендицитом. 

Фото: Piter.TV

Теги: гатчинский район, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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