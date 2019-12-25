В Гатчине запускают импортозамещающее производство

Проект гатчинского предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта получил одобрение на заем Фонда развития промышленности РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Экспертный совет Фонда одобрил заем для компании "Пласткор" на производство добавок к асфальту. Общий бюджет проекта составляет 68,4 млн рублей, из которых 23,45 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,05 млн рублей – в виде займа от Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти.
Предприятие после получения денежных средств сможет организовать производство полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия. В частности, компания наладит выпуск полимерных модификаторов для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также для смесей типов А и марок PG. Добавки будут полностью производиться из отечественного сырья. Мощность производства составит 4,5 тысячи тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 66 рабочих мест.
Ранее стало известно, что на ремонт подъезда к Кингисеппу готовы выделить почти 194 млн рублей.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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