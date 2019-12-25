В Гатчине запускают импортозамещающее производство

Предприятие после получения денежных средств сможет организовать производство полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия.

Проект гатчинского предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта получил одобрение на заем Фонда развития промышленности РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Экспертный совет Фонда одобрил заем для компании "Пласткор" на производство добавок к асфальту. Общий бюджет проекта составляет 68,4 млн рублей, из которых 23,45 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,05 млн рублей – в виде займа от Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти.

Предприятие после получения денежных средств сможет организовать производство полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия. В частности, компания наладит выпуск полимерных модификаторов для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также для смесей типов А и марок PG. Добавки будут полностью производиться из отечественного сырья. Мощность производства составит 4,5 тысячи тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 66 рабочих мест.

Ранее стало известно, что на ремонт подъезда к Кингисеппу готовы выделить почти 194 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти