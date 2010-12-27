В Коммунаре закрыли подпольный клуб с игровыми автоматами

Правоохранительные органы заинтересовались собственниками территории, где была организованна незаконная деятельность, а именно на каких правовых основаниях они сдавали в аренду помещение.

В Гатчинском районе полиция арестовала 40-летнего мужчину. Он обвиняется в организации незаконного клуба игровых автоматов. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного комитета.

О ведении незаконной деятельности полиции стало известно 7 октября. Игорное заведение было организовано в городе Коммунар в квартире на Клубном переулке. Следователь допросил обвиняемого и избрал для него меру пресечения в форме подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Областной следком возбудил уголовное дело по 171.2 статье УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Ранее Piter.TV сообщал, что в Гатчинском районе закрыли подпольное казино.

Фото: pixabay.com