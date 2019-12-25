В Гатчине потушили бочки с горючим на заводе "Баррикада"

Обошлось без пострадавших.

На заводе "Баррикада" загорелись бочки с горючим в Гатчине. Об этом в понедельник, 27 июня, в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

На пульт спасателей сообщение о пожаре поступило в 15:41 по проезду Энергетиков начался пожар. Горели бочки с остатками горючего на общей площади 100 "квадратов". В 17:30 пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работали 16 спасателей и 4 пожарные машины.

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Фото: Piter.tv

