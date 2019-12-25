В Гатчине посиделки в кафе закончились стрельбой

Одного из дебоширов ранили в ягодицу. Теперь он проходит лечение в больнице.

В Гатчине посетители кафе устроили стрельбу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 18 июля.

Конфликт произошел в субботу, 17 июля. Уроженцы Узбекистана начали ругаться рядом с закусочной на Соборной улице. Один из агрессоров вдруг начал стрельбу по неприятелю. Мужчина ранил соперника в ягодицы. Медики осмотрели пострадавшего и доставили его в Гатчинскую больницу.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Орлово-Денисовском проспекте местные жители устроили перестрелку.

Фото: Piter.tv