В Гатчине пенсионер-рецидивист убил знакомого

Ранее мужчина был неоднократно судим.

В Гатчине задержали 74-летнего пенсионера, которого подозревают в убийстве знакомого. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе и по аналогичному преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти

Известно, что пенсионер вместе со своим 44-летним знакомым проживал в одноэтажном деревянном доме на Сызранской улице. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый убил оппонента.

В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение. Он ожидает суда.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили на 15 лет за убийство жены и покушение на детей.

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