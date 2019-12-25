В Гатчине нашли труп девятиклассницы со следом от инъекции на руке

Криминалисты внешних признаков насильственной смерти они не нашли.

В Гатчине 45-летний местный житель обнаружил дома свою 15-летнюю дочь мертвой. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело несовершеннолетней нашли днем 8 ноября в одной из квартир дома по улице Володарского. Труп девочки находился на диване, на кисти левой руки был найден след от инъекции.

Криминалисты внешних признаков насильственной смерти они не нашли. Тело направили в морг, для установления причины смерти.

Также накануне в Петербурге мужчина нашел тело дочери-школьницы.

Фото: Piter.tv