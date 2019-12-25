На побережье в Гагре нашли тело туриста из Петербурга

Тело удалось найти только на четвертый день поисков.

Накануне спасатели обнаружили на морском побережье в Гагре тело туриста из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Республики Абхазии.

Поиски 30-летнего петербуржца велись с 22 июля. Его тело удалось обнаружить только на четвертый день.

Ранее в Абхазии в открытое море унесло петербурженку и ее троих детей. Несчастный случай произошел во время купания в горной реке Бзыбь. Спасатели и водолазы успели выловить одного из детей еще в реке, двоих достали уже из Черного моря. Мальчик 2018 года рождения погиб в больнице. В живых остались его 7-летняя сестра и 5-летний брат. Поиски матери прекратились.

Фото: mchsra.info