В Абхазии перестали искать петербурженку, унесенную в море

Двое из детей остались в живых, ребенок 2018 года рождения погиб.

Сотрудники МЧС Абхазии прекратили поиски унесённой в море петербурженки Тамары Молчановой. Об этом в соцсети "ВКонтакте" рассказала подруга пропавшей женщины.

Две недели назад петербурженка вместе с тремя детьми во время шторма пошла купаться в горную реку Бзыбь. Всех их унесло течением. Спасатели и водолазы сумели выловить одного из детей еще в реке, двоих вытащили уже из вод Чёрного моря. Мальчик 2018 года рождения погиб. В живых остались 7-летняя девочка и ее 5-летний брат.

Петербурженку с 6 июля искали водолазы и спасатели Абхазии, тело так и не удалось найти.

Фото: МЧС Абхазии