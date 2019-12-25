В ГУП "ТЭК" прокомментировали информацию о нарушениях на 11 миллиардов рублей

Представители предприятия отметили, что при подготовке тарифной заявки ГУП "ТЭК" вправе заявить полный объём необходимых предприятию затрат.

ГУП "ТЭК СПб" дало комментарий об обнаруженных накануне Контрольно-счётной палатой (КСП) нарушениях у предприятия почти на 11,5 миллиарда рублей.

Представители предприятия отметили, что при подготовке тарифной заявки ГУП "ТЭК" вправе заявить полный объём необходимых предприятию затрат, из которых Комитет по тарифам определяет экономически обоснованные расходы и включает в экономически обоснованный тариф предприятия.

По данным ГУП "ТЭК СПб", Комитет по тарифам каждый год дает оценку обоснованности расходов и учитывает их результат в следующем периоде регулирования. Если были выявлены необоснованные расходы, то они будут исключены из валовой выручки следующего периода.

Уточняется, что КСП получила комментарии о законности и экономической целесообразности своих действий.

Фото: Piter.tv