В Петербурге спасли серого тюленя

В пятницу, 20 марта, в "Фонде друзей балтийской нерпы" рассказали о своей новой подопечной, "единственном пока в этом году сером тюлене".
Тюлененок попал в центр одиннадцать дней назад. Перед этим её заметили недалеко от коттеджного поселка "Морские террасы". Спасатели надеялись, что мама малышки появится, однако, к вечеру "это чудо проснулось и начало громко вопить". Тогда все поняли, что мама точно не придет и поспешили спасать малютку от ледяной воды и тающего льда.
Пользователи Сети отметили, что крики спасенной очень похожи на слово "мама", и что от них "разрывается сердце".
Ранее мы писали, что тюлень Крошик напомнил, что выходить на лед опасно.
Видео: vk.com/sealrescue
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