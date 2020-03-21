В Петербурге спасли серого тюленя

Петербуржцы заметили, что крики малышки похожи на слово "мама".

В пятницу, 20 марта, в "Фонде друзей балтийской нерпы" рассказали о своей новой подопечной, "единственном пока в этом году сером тюлене".

Тюлененок попал в центр одиннадцать дней назад. Перед этим её заметили недалеко от коттеджного поселка "Морские террасы". Спасатели надеялись, что мама малышки появится, однако, к вечеру "это чудо проснулось и начало громко вопить". Тогда все поняли, что мама точно не придет и поспешили спасать малютку от ледяной воды и тающего льда.

Пользователи Сети отметили, что крики спасенной очень похожи на слово "мама", и что от них "разрывается сердце".

Ранее мы писали, что тюлень Крошик напомнил, что выходить на лед опасно.

Видео: vk.com/sealrescue