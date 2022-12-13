В Финском заливе спасли более 100 рыбаков

Петербуржцев вновь призвали соблюдать правила безопасности в сложных погодных условиях и не выходить на поверхность водоемов.

В Петербурге 10 февраля спасатели эвакуировали 101 рыбака, которые вышли на лед Финского залива. Об этом пишет пресс-служба МЧС.

Их доставили на берег. В Петербурге из-за непогоды есть вероятность повышения уровня воды и разрушение ледового покрова водоемов. Так, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга уже закрыли в случае наводнений.

Петербуржцев вновь призвали соблюдать правила безопасности в сложных погодных условиях и не выходить на поверхность водоемов.

Ранее на Дунайском проспекте столкнулись микроавтобус и легковушка. Судя по кадрам, водители отделались испугом и повреждением своих машин.

Видео: Telegram / МЧС России