На данный момент самые строгие в Евросоюзе критерии по заболеваемости коронавируса.

В Финляндии предложили смягчить ограничения для туристов. Об этом заявил финский министр экономического развития Мика Линтиля в интервью телеканалу MTV3.

Власти полагают, что если показатель заболеваемости не превышает восьми человек на 100 тыс. населения за последние 14 дней, то это хороший показатель и в стране складывается благополучная эпидемиологическая ситуация. Однако, показатель на уровне Евросоюза – 16.

В правительстве должны быть серьезные дебаты о повышении порога заболеваемости до европейского уровня. Лично я предполагаю, что это будет около 25. - Мика Линтия, министр экономического развития Финляндии

Она уверена, что если власти продолжат придерживаться текущей ограничительной политики, то это принесет большие проблемы сфере туризма и всей экономике страны. По факту, сейчас финны полностью блокируют туризм своими действиями.

Если мы поставим под угрозу эту отрасль при таких ограничениях, мы будем говорить не о тысячах безработных, а перейдем уже к пятизначным цифрам. - Мика Линтия, министр экономического развития Финляндии

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