В Финляндии человек с мечом ворвался в училище и ранил 9 человек

Один пострадавший скончался.

В Финляндии в городе Куопио в помещении профессионального училища неизвестный человек с мечом ранил 9 человек, один из них скончался. Об этом сообщил Yle.

Временные помещения училища Savon koulutusyhtymä находятся в торговом центре Herman.Здесь учатся студенты бизнес-отделения. Сейчас место происшествия оцеплено.

Полиция сообщает, что ситуация на месте происшествия спокойная и не представляет опасности для окружающих.

Также в Ленобласти неизвестный с ножом похитил шестиклассницу.