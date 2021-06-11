В ФРГ заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждался

Ранее Зеленский заявлял, что этот вопрос надо решать немедленно.

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что не обсуждался вопрос о ступлении Украины в НАТО. Она подчеркнула, что вопроса в повестке пока нет.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос вступления страны в НАТО надо решать немедленно.

Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке, — сказала Деммер на брифинге.

Ранее Зеленский отмечал, что Украине нужна помощь и то, что страна находится в опасности.

Видео: YouTube / phoenix