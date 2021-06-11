В ФРГ заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждался

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что не обсуждался вопрос о ступлении Украины в НАТО. Она подчеркнула, что вопроса в повестке пока нет.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос вступления страны в НАТО надо решать немедленно.
Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке, — сказала Деммер на брифинге.
Ранее Зеленский отмечал, что Украине нужна помощь и то, что страна находится в опасности.
Видео: YouTube / phoenix
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