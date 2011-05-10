ФМБА: жесткие меры не заставят граждан прививаться

В агентстве призвали менять менталитет россиян.

В ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) считают, что жесткие меры не заставят граждан прививаться. Такое мнение на заседании Евразийского женского форума высказала первый заместитель главы агентства Татьяна Яковлева. В частности, она не поддержала внедрение не государственном уровне требования об обязательной вакцинации населения. По мнению специалиста, для достижения достаточного уровня коллективного иммунитета необходимо влиять на менталитет людей, чтобы граждане была заинтересованы в сохранении собственного здоровья.

Дорогие женщины, давайте не на словах, а на деле начнем просвещать свое население, сколько бы жестких мер не вводили, не поможет. Пока менталитет не сменится. Не государство, а человек, должен отвечать за свое здоровье. Татьяна Яковлева, представитель ФМБА

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Фото и видео: Совет Федерации