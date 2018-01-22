В ФМБА рассказали о разработке вакцины от коронавируса

Клинические испытания препарата запланированы на середину лета.

В Федеральном медико-биологическом агентстве РФ рассказали о разработке вакцины от коронавируса. Об этом на научном совете российского телеканала"Доктор" сообщила первый заместитель главы ФМБА Татьяна Яковлева. Чиновница уточнила, что клинические испытания препарата специалисты запланировал на июль текущего года.

Вакцина находится в доклинике, я думаю, что в скором времени мы перейдем где-то наверное с июля месяца на клинические исследования Татьяна Яковлева, представитель ФМБА России

Эксперт напомнила, что вакцина, которая разрабатывается на базе ФМБА, кроме гуморального эффекта будет давать еще и клеточный иммунитет.

Иммунолог: "Прививаться от COVID-19 надо и тем, кто переболел".



Видео: Youtube/Телеканал "Доктор"