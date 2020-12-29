В ФАС считают, что торговые сети соблюдают соглашения о сдерживании цен

Шаскольский заявил, что меры может быть не совсем соответствуют рыночным.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что торговые сети соблюдают соглашения о сдерживании цен, пока нарушений не фиксируется. Об этом он рассказал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Шаскольский заявил, что меры может быть не совсем соответствуют рыночным, однако являются вынужденными.

В целом, соглашение соблюдается. Там есть товары, которые до соглашения появились на полках, по ним цены другие. Максим Шаскольский, глава ФАС РФ

По его словам, ведомство отслеживает жалобы потребителей и "видит буквально каждую транзакцию через свою базу".

Ранее петербургских столяров добавили в черный список ФАС из-за не доехавшей до детсада уличной мебели.

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