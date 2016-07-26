В Европарламенте призвали бороться с "дезинформацией России"

Против российской пропаганды ЕС придумает действенные меры.

В Европарламенте призвали разработать стратегию борьбы с "дезинформацией" России. Данные опубликованы в резолюции ЕП. Члены комиссии выражают глубокую озабоченность из-за сложившейся ситуации. Стратегия русских, по мнению иностранных коллег, имеет крайне опасный характер пропаганды.Политики намерены разработать эффективные меры, которые "стремительно окажут противодействие".

Европейский парламент ... призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации пишут авторы работы

Европарламент будет бороться с причастностью России к финансированию западных избирательных кампаний. Однако источники таких заявлений для широкой общественности остались закрытыми. Иностранцы сослались на исследования, результаты которых отказались предоставлять.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года.

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