В Евпатории задержали главу земельного департамента

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

В Евпатории начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, ранее житель Евпатории намеревался приватизировать жилье, которое полагалось ему при прохождении службы в прокуратуре Украины. После отказа он самостоятельно подготовил постановление о передаче жилья и отдал его на подпись замглавы администрации.

После этой операции департамент безвозмездно передал квартиру в единоличную собственность мужчине.

В прокуратуре сообщили, что в настоящее время задержаны начальник администрации и бывший первый замглавы администрации Евпатории за соучастие. Их обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Ранее в Петербурге возбудили дело из-за призывов к массовым беспорядкам в соцсети.

Видео: Youtube / Следственный комитет Российской Федерации