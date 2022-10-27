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В Эрмитаж поступило сообщение о минировании
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В Эрмитаж поступило сообщение о минировании

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В субботу, 24 июня, в Эрмитаж поступило сообщение о минировании. Посетителей музея эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

24 июня 2023 года в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений.

Пресс-служба Эрмитажа

Сигнал об эвакуации поступил в 16:45, пишет 78.ru. По предварительным данным, сообщение о минировании является ложным.

Ранее на Piter.TV: пункт досмотра работает на входе в Эрмитаж с 20 июня.

Фото: Piter.TV

Теги: ложное минирование, эвакуация посетителей, эрмитаж главный штаб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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