В субботу, 24 июня, в Эрмитаж поступило сообщение о минировании. Посетителей музея эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

24 июня 2023 года в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Пресс-служба Эрмитажа

Сигнал об эвакуации поступил в 16:45, пишет 78.ru. По предварительным данным, сообщение о минировании является ложным.

Ранее на Piter.TV: пункт досмотра работает на входе в Эрмитаж с 20 июня.

Фото: Piter.TV