Пункт досмотра работает на входе в Эрмитаж с 20 июня

При досмотре посетителей будут использованы металлодетекторы, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и рентгеновские установки для досмотра ручной клади.

Со вторника, 20 июня, в арке Зимнего дворца в Эрмитаже работает временный пункт досмотра посетителей. Об этом информирует пресс-служба государственного музея.

Сотрудники Эрмитажа подчеркнули, что наблюдают повышенный интерес со стороны посетителей музея. При этом текущая геополитическая обстановка требует усиления безопасности граждан. Новый пункт досмотра призван обеспечить антитеррористическую и противокриминальную защиту Эрмитажа.

При досмотре посетителей будут использованы современные средства контроля, в частности, металлодетекторы, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, рентгеновские установки для досмотра ручной клади. Для устранения ЧС предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация. Наконец, у модуля будет проходить дежурство сотрудников Росгвардии и Службы безопасности Эрмитажа. Маомобильные граждане смогут попасть в музей по отдельному входу, а посетителям с кардиостимуляторами предложат ручной досмотр: для этого им нужно предъявить подтверждающий документ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены создать археологический музей.

Фото: Piter.TV