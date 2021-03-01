В Ереване завершилось шествие сторонников Пашиняна

Шествие закончилось на площади Мясникяна возложением цветов.

Начавшееся после митинга шествие сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилось в Ереване. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Шествие закончилось на площади Мясникяна возложением цветов в память о жертвах протестов 2008 года. Тогда погибли два полицейских и восемь демонстрантов. Пашинян с супргой также возложили цветы. После этого все стали расходиться.

Ранее Пашинян попросил прощения у соотечественников за все свои ошибки.

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան