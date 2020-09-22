В Ереване произошла стычка протестующих с полицией

В Ереване произошла стычка группы протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с полицией. Об этом сообщает "РИА Новости".
Армянские оппозиционеры во время протестов перекрыли весь проспект Багратуняц. Полиция пыталась их оттеснить, однако протестующие сохранили ряды и вытеснили в ответ самих стражей порядка.
Полиции Еревана удалось задержать несколько человек. Оставшиеся протестующие продолжили шествие по городу.
Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля.
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Видео: Telegram / SHOT
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