В Енисее рыбаки нашли машину с двумя трупами в салоне

В Шушенском районе Красноярского края рыбаки нашли в реке машину с двумя труппами, сообщают региональные следственные органы СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Утром 13 октября в следственные органы поступило сообщение о страшной находке рыбаков. Мужчины наткнулись в реке Енисей в районе причала села Сизая Шушенского района на затонувший автомобиль "Субару", о чем сообщили в правоохранительные органы.
Машина находилась на глубине 3 метров. За рулем был 73-летний водитель, а рядом тело 40-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести с начала октября. При первичном осмотре смерть наступила из-за утопления в воде.
Следственные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
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Фото:СУ СК РФ по Красноярскому краю
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