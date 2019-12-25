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В Енисее рыбаки нашли машину с двумя трупами в салоне
Сегодня, 15:38
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В Енисее рыбаки нашли машину с двумя трупами в салоне

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За рулем был пожилой мужчина, а рядом 40-летняя женщина.

В Шушенском районе Красноярского края рыбаки нашли в реке машину с двумя труппами, сообщают региональные следственные органы СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Утром 13 октября в следственные органы поступило сообщение о страшной находке рыбаков. Мужчины наткнулись в реке Енисей в районе причала  села Сизая Шушенского района на затонувший автомобиль "Субару", о чем сообщили в правоохранительные органы.

Машина находилась на глубине 3 метров. За рулем был 73-летний водитель, а рядом тело 40-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести с начала октября. При первичном осмотре смерть наступила из-за утопления в воде.

Следственные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:СУ СК РФ по Красноярскому краю

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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