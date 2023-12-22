По предварительной информации, один человек погиб.

В Эквадоре прогремел взрыв в ночном клубе. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 11 января в провинции Орельяна. В ночном заведении произошел взрыв. По предварительной информации, один человек погиб. Еще пятеро получили ожоги. Полиция устанавливает причину взрыва и причастных к нему. Напомним, в Эквадоре несколько дней продолжается вооруженный конфликт после того, как из тюрьмы сбежали лидеры крупных банд.

Ранее в США заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор.

Видео: X / Policia Ecuador